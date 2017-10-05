В Серпуховском районе началась реконструкция производственного корпуса фармзавода

В Главгосстройнадзор Московской области через региональный портал государственных и муниципальных услуг поступило извещение о реконструкции производственного корпуса, расположенного на Оболенском шоссе, 18 в Серпуховском районе, — приводятся в сообщении слова начальника Главного управления государственного строительного надзора Московской области Руслана Тагиева.

Согласно проекту, в 4-этажном здании на площади 5,8 тыс. кв. метров разместятся производственно-складские и административные помещения.

На первом этаже корпуса будет расположено производство твердых лекарственных форм и порошков. На втором этаже здания — участок производства жидких стерильных лекарственных форм — суспензии для инъекций и растворы для инъекций (с антибиотиками и сульфаниламидами), участок производства нестерильных лекарственных форм — растворы для инъекций. На 3 этаже разместятся лаборатории, отдел контроля качества, архив. На 4 этаже — офисные и технические помещения.

Технологические решения, принятые в проекте, обеспечивают необходимые меры для создания условий, исключающих возможность образования недопустимых концентраций вредных веществ в воздухе производственных и лабораторных помещений.

Финансирование – средства инвестора.

Надзор за строительством данного объекта ведет отдел № 6 Главгосстройнадзора, сформирована программа плановых проверок, назначен ответственный инспектор, — отметил руководитель ведомства Руслан Тагиев.



Плановый срок завершения строительства — второй квартал 2018 года.

gmpnews