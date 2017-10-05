В этом году в Беларуси изъяли из обращения 22 партии лекарств несоответствующего качества

В этом году в Беларуси изъяли из обращения 22 партии определенных серий белорусских и иностранных лекарств. Например, несоответствия выявили в описании, по посторонним примесям, содержанию. Об этом журналистам рассказала заведующая контрольно-аналитической лабораторией РУП «Белфармация» Ольга Никифорова.

Также информация об изъятиях размещается на сайте Минздрава. В этом году случаи изъятия связаны как с белорусскими препаратами, так и с иностранными.

Людмила Реутская, начальник управления фармацевтической инспекции и организации лекарственного обеспечения Минздрава, подчеркнула, что, как правило, такие несоответствия выявляют до того, как лекарство поступило в аптеку.

— До выпуска в обращение лекарство проходит контроль качества, и на этой стадии порой выявляются некие несоответствия, — заметила она.

Например, товар могут изъять даже из-за вопросов к маркировке и упаковке. При этом контроль проходит каждая партия и серия лекарства.

— Есть лекарственные средства, которые отзывает сам производитель, когда у них возникают какие-то опасения в несоблюдении технологического процесса, — обратила внимание Людмила Реутская.

Фото: Reuters

tut.by