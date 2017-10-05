Шувалов дал поручение проработать вопрос о продаже лекарств в супермаркетах

В правительстве вернулись к обсуждению возможности продавать лекарства в продуктовых торговых сетях, рассказал источник РБК. 31 августа эта тема поднималась на совещании у первого вице-премьера Игоря Шувалова, указал собеседник РБК, подтвердили представитель Шувалова и пресс-служба Минпромторга. Вице-премьер дал поручение Минздраву проработать вопрос о продаже лекарств в супермаркетах, сообщил источник в правительстве и подтвердил представитель Шувалова.

Совещание, на котором поднимался вопрос о продаже лекарств в супермаркетах, было посвящено другой теме — маркировке товаров, уточняет собеседник РБК. В ходе обсуждения участники совещания вспомнили тему продажи лекарств в торговых сетях, и Шувалов отметил, что не считает тему закрытой. Он повторно попросил Минздрав подготовить законопроект о продаже медикаментов в супермаркетах.

Позицию вице-премьера поддерживает Минпромторг. В ведомстве полагают, что продажа лекарственных препаратов в магазинах повысит их доступность для потребителей и усилит конкуренцию на розничном фармрынке.

«Когда покупатель придет в продовольственный магазин, он сможет приобрести, например, витамины или противопростудные препараты. На начальном этапе к лекарствам, реализуемым в торговых сетях, предлагаем отнести безрецептурные препараты, которые не требуют обеспечения особых условий хранения», — рассказал РБК статс-секретарь заместитель Минпромторга Виктор Евтухов.

В Минздраве против продажи лекарств в местах без специальной фармацевтической лицензии, которая в отличие от супермаркетов есть у аптек, уточнил другой собеседник РБК в Минздраве. «Наличие лицензии гарантирует правильное хранение медикаментов и квалифицированную консультацию фармацевта или провизора при их продаже», — пояснил собеседник позицию ведомства.

Если инициатива Шувалова оформится в законопроект и будет одобрена, цены на лекарства могут подскочить, сказала РБК исполнительный директор Национальной фармацевтической палаты Елена Неволина. «Аптеки зарабатывают на том сегменте лекарств, который предлагается передать в супермаркеты. Если его не будет, им придется поднимать цены на другие препараты, например для лечения хронических заболеваний, чтобы покрыть убытки», — объяснила она.

Фармпроизводители также высказываются против инициативы Шувалова. «Условия на рынке для всех должны быть одинаковыми. И если аптека получает специальную лицензию, для того чтобы работать, и выполняет ее условия, почему супермаркеты должны быть особенными и работать в привилегированных условиях?» — сказал РБК заместитель генерального директора фармкомпании Stada CIS Иван Глушков.

gmpnews