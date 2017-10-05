Правительство вводит правила дистанционной продажи лекарств

Премьер-министр Дмитрий Медведев отметил, что такой шаг сделан для защиты граждан от подделок

Правительство вводит правила дистанционной торговли медпрепаратами, чтобы избежать продажи подделок. Об этом сообщил на заседании правительства премьер-министр Дмитрий Медведев.

«Лекарства, которые покупаются по интернету, должны быть качественными, безопасными. Чтобы избежать бесконтрольной торговли в сети, защитить людей от подделок, мы вводим правила дистанционной розничной торговли», — сказал он.

На обсуждение кабинета министров сегодня вынесены поправки в ряд законов, которые регулируют розничную торговлю лекарствами дистанционным способом.

«Продавать (дистанционным способом — прим. ТАСС) можно будет лекарства, которые предназначены для медицинского ветеринарного применения. Только те лекарства могут продаваться, которые в обычной сети отпускаются без рецепта. Запрещается розничная торговля, интернет-торговля рецептурными лекарствами, наркотическими и психотропными средствами», — сказал премьер. Он отметил, что торговать в розницу через интернет смогут аптечные организации, у которых есть лицензия на фармацевтическую деятельность.

Аптечные сайты, которые будут нарушать эти правила, подлежат закрытию, «они будут блокироваться в досудебном порядке и включаться в реестр ресурсов, которые содержат запрещенную для распространения информацию», заметил он.

Фото: © Сергей Фадеичев/ТАСС

ТАСС