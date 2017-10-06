ООО «Канкор» планирует инвестировать 750 млн рублей в производство медизделий в Карелии

Завод по производству медицинских стентов и инструментария расположится в Петрозаводске в районе Лесного проспекта. Стоимость проекта, который реализует ООО «Канкор», оценивается в 750 млн рублей.

Для реализации проекта инвестору предоставлено право на заключение договора аренды двух земельных участков без проведения торгов общей площадью более 19 тыс. кв. метров, сообщили в пресс-службе администрации республики. Соответствующее распоряжение 28 сентября подписал глава Карелии Артур Парфенчиков. Сопровождением инвестиционного проекта занимается Корпорация развития республики. Соглашение о сотрудничестве между Корпорацией и ООО «Канкор» было заключено в 2016 году. Согласно разработанной дорожной карте, завод по производству медицинских стентов и инструментария планируется построить в 2018 году, его проектная мощность составит 40 тыс. единиц изделий в год. Рабочими местами будут обеспечены порядка 60 человек.

Как сообщают инвесторы, с учетом ежегодно прогнозируемого 15%-го роста числа ЧКВ (чрескожное коронарное вмешательство) у нового завода есть реальная перспектива за несколько лет выйти на уровень производства и реализации кардиостентов, который будет полностью обеспечивать потребности Северо-Западного федерального округа.

«Фармацевтический вестник»