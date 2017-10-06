Eli Lilly защитила свои права на Alimta в США

Совет по рассмотрению патентных споров и апелляций (PTAB) при Бюро по патентам и товарным знакам США отклонил ходатайство компании Neptune Generics LLC и других дженериковых компаний о недействительности патентов на препарат Alimta (pemetrexed), разработанный Eli Lilly, сообщает Reuters.

Alimta является третьим по объему продаж продуктом Eli Lilly (2,28 млрд долл. в 2016 г.). Как отметили в компании, первый срок потери патентной защиты наступает в 2021 г.

Патенты на режим приема витаминов, относящиеся к совместному приему препарата с витамином B12 для предотвращения побочных эффектов, были выданы в 2010 г.

Eli Lilly уже не первый раз отстаивает свои права интеллектуальной собственности на Alimta.

Срок действия патентов на режим приема витаминов истекает в июне 2021 г. в Японии и большинстве европейских стран и в мае 2022 г.– в США.

Илья Дугин

«Фармацевтический вестник»