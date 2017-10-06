Суд в США признал вину AbbVie в искажении информации о рисках применения препарата AndroGel

В минувший четверг суд США вынес решение о выплате компанией AbbVie Inc более 140 млн долл. в пользу истца, заявившего, что компания представила искаженную информацию о рисках приема препарата заместительной терапии тестостероном AndroGel, в результате чего истец пережил сердечный приступ, сообщает агентство Reuters.

Решение суда, оглашенное в федеральном суде Чикаго, вынесено в связи с судебным иском резидента штата Теннесси Джефри Конрада и его жены, внесенного в 2015 г. Это второе судебное решение против компании AbbVie, вынесенное по одному из более чем 6 тыс. аналогичных исков против AbbVie и других компаний, консолидированных в суде Чикаго.

Представитель AbbVie заявил, что в компании разочарованы вынесенным приговором и намерены его обжаловать.

В представленных суду документах компании утверждается, что сердечный приступ Конрада был вызван другими факторами, такими как ожирение и повышенное артериальное давление. В них также отрицается представление ложной информации о безопасности препарата AndroGel. Препарат является одним из лидеров в сегменте средств заместительной терапии тестостероном. В 2016 г. его продажи составили 675 млн долл.

В 2014 г. FDA созвало консультативный комитет для обсуждения нежелательных реакций со стороны сердечно-сосудистой системы, связанных с заместительной терапией тестостероном. По рекомендации комитета, в мае 2015 г. регулятор потребовал от AbbVie включить предостережение о сердечно-сосудистых рисках в инструкцию по применению AndroGel.

Татьяна Кублицкая

«Фармацевтический вестник»