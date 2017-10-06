Alvogen получила первое одобрение аналога Copaxone в дозировке 40 мг в Европе

Исландская фармацевтическая компания Alvogen объявила об успешном завершении децентрализованной процедуры рассмотрения в отношении препарата Remurel (glatiramer acetate) в дозировке 40 мг/мл, являющегося аналогом препарата для лечения рассеянного склероза Copaxone в аналогичной дозировке, разработанного израильской Teva, сообщает FirstWord Pharma.

Alvogen уже продает свой дженерик под торговым наименованием Remurel в дозировке 20 мг/мл для однократного ежедневного подкожного введения. Препарат в дозировке 40 мг/мл предназначен для применения три раза в неделю.

По данным IMS Midas, в 2016 г. объем продаж Copaxone в Европе составил более 505 млн евро.

Илья Дугин

«Фармацевтический вестник»