Китай планирует максимально вывести из госсектора здравоохранения препараты народной медицины

Как известно, в Китае всевозможные препараты китайской народной медицины используются уже в течение тысячелетий. Среди них не только лекарства растительного происхождения, но и созданные на основе разнообразных органических веществ, например, «депротеинизировнный гемодериват крови телят». Последний, например, занимает первую строчку в закупках 11 больниц третьего класса на территории города Сиань, а следующие позиции также занимают лекарства не менее экзотического происхождения. Эти данные привел директор Департамента фармации Tianjin Medical University General Hospital Ли Дженгсянг, выступая на XII Международном конгрессе «Рациональная фармакотерапия», проходящем в Санкт-Петербурге 5-7 октября.

Профессор Ли Дженгсянг подчеркнул, что использование данных препаратов – докладчик назвал их «адъювантными» — одна из серьезных проблем современной китайской медицины. У адъювантных лекарственных средств нет официально принятого определения, между тем на закупки этих лекарств медучреждения и сами больные тратят огромные средства, например, онкологические пациенты 70% всех расходов на лечение тратят именно на адъювантные препараты, причем им их выписывают врачи клиник. При этом в стране официально принято считать, что адъювантные, или вспомогательные лекарства не оказывают значительного лечебного эффекта, а лишь помогают действию традиционных лекарств и в некоторых случаях могут ускорить выздоровление.

— Для нашей медицины большая проблема – найти консенсус между представителями так называемой западной медицины и традиционной китайской, — отметил профессор Ли Дженгсянг. – Врачи, отстаивающие традиционную, находятся в конфликте с теми, кто стоит на позиции современной западной, но последние редко владеют хорошими знаниями о вспомогательных лекарствах. В итоге, в 2016-м году Госсовет КНР принял решение об усилении контроля за адъювантными лекарственными средствами и одновременно о разработке разумных, но эффективных мер управления.

По словам эксперта, в КНР разработана «дорожная карта» по постепенному сокращению использования вспомогательных лекарств в государственных клиниках до 26%, что должно привести к экономии средств, идущих на закупки лекарств, как минимум на треть. Соответствующие госдепартаменты должны создать «Справочник по адъювантным лекарственным средствам для конкретных отделений больниц и болезней».

Также эти препараты должны быть выведены из оплаты страховыми компаниями. При этом выписывать адъювантные лекарства могут только врачи высшего звена, в то время как все остальные ЛП выписываются любыми врачами.

Ольга Островская

«Фармацевтический вестник»