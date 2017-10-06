Правительство одобрило закон о продаже лекарств через интернет

Правительство одобрило разработанный Минздравом законопроект, разрешающий аптечным организациям продавать через интернет безрецептурные препараты и одновременно запрещающий дистанционную продажу рецептурных лекарств.

«Решение Правительства: одобрить проект федерального закона «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части розничной торговли лекарственными препаратами дистанционным способом» и внести его в Государственную Думу в установленном порядке», – говорится в сообщении на сайте правительства.

Также в законопроекте предлагается уточнить определение понятий «фармацевтическая деятельность», «аптечная организация» и «ветеринарная аптечная организация» в части введения нового вида работ (услуг) по розничной торговле лекарственными препаратами дистанционным способом.

Кроме того, в законопроекте предлагается разрешить продажу наркотических и психотропных препаратов медицинскими организациями, имеющими лицензию на фармдеятельность, расположенными в сельских населенных пунктах, где отсутствуют аптеки.

18 сентября законопроект был рассмотрен и одобрен комиссией по законопроектной деятельности правительства России.

С предложением разрешить торговлю лекарствами через интернет в Минздрав обратился Институт развития интернета (ИРИ). В конце 2015 года Минздрав вынес на общественное обсуждение проект федерального закона, разрешающего продавать лекарственные препараты через интернет. Законопроект прошел все необходимые обсуждения и был внесен на рассмотрение в правительство.

В конце февраля текущего года Минздрав представил на общественное обсуждение проект постановления правительства, определяющего порядок продажи лекарств через интернет. Предполагается, что онлайн-торговлю смогут вести только реально существующие аптечные организации, а доставлять покупателям препараты, в том числе рецептурные, будут курьеры с фармацевтическим образованием.

Однако, по мнению первого заместителя председателя Комитета Госдумы по охране здоровья Сергея Фургала, перед тем как разрешить продажу рецептурных лекарств через интернет, необходимо запустить пилотный проект, который позволит отработать процедуру контроля продажи таких препаратов.

Источник: Правительство России

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