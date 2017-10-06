Минздрав «в целом» поддерживает продажу лекарств в магазинах

Минздрав работает над поручением правительства подготовить предложения по организации продажи лекарственных препаратов в супермаркетах, сообщил заместитель министра здравоохранения Сергей Краевой. По его словам, ведомство в целом поддерживает повышение доступности лекарств при условии соблюдении врачебного принципа «не навреди».

«Над этим поручением работаем. Здесь, как у кубика, несколько граней. Первая – мы должны быть уверены, что не будет контрафактных препаратов. Вторая – мы должны быть уверены, что будут добросовестные продавцы. Третья – мы должны быть уверены, что будет налажен учет», – сказал он, отвечая на вопрос журналиста.

О том, что первый вице-премьер Игорь Шувалов поручил Минздраву проработать вопрос о продаже лекарств в супермаркетах, сообщалось накануне, 5 октября. Как рассказала Vademecum руководитель пресс-службы Минпромторга Залина Корнилова, эта тема поднималась 31 августа 2017 года на совещании у Шувалова.

Идея продажи безрецептурных лекарств в супермаркетах обсуждается с середины 2014 года. Директору Департамента лекарственного обеспечения и регулирования обращения медицинских изделий Елене Максимкиной эта идея не была близка и три года назад. Барьером для нововведения, говорила Максимкина, может стать дефицит ресурсов для проверки качества лекарств. В 2014 году Минздрав разработал перечень, который предполагал продажу в магазинах таких лекарств, как антисептики для горла, препараты для носа на основе морской воды, активированный уголь, препараты железа, противовирусные и антигистаминные средства. Минпромторг настаивал на включении в перечень всех безрецептурных препаратов.

В 2015 году министр здравоохранения Вероника Скворцова заявила, что расширять этот перечень Минздрав не планирует, поскольку во всех крупных магазинах и так есть фармацевтические киоски. «Поэтому брать и просто раскладывать это по полкам смысла нет. Возникает вопрос: зачем?» – говорила Скворцова.

Источник: ТАСС

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