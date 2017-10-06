В России начались продажи Совальди – высокоэффективного препарата для лечения хронического гепатита С

В России стартовали продажи Совальди (софосбувир) – оригинального высокоэффективного препарата для лечения хронического гепатита С (ХГС) от американской биофармацевтической компании Gilead Sciences Inc. Первую партию препарата получила компания «Космофарм». Совальди уже доступен в аптеках московской сети «Самсон-Фарма».

Этот действительно инновационный препарат подавляет размножение вируса гепатита С. Эффективность лечения составляет более 95% за 12 недель при любом генотипе.

Софосбувир имеет высокий барьер для развития резистентности и практически не имеет побочных реакций. Малое количество клинически значимых лекарственных взаимодействий дает возможность применять его для лечения ХГС у пациентов с различными заболеваниями, в том числе инфицированных одновременно гепатитом С и ВИЧ.

Совальди был зарегистрирован в Государственном реестре лекарственных средств РФ в марте 2016 года.

Gilead Sciences Inc – американская биотехнологическая компания, которая занимается разработкой и реализацией лекарств. Основана в 1987 году доктором Майклом Л. Риорданом (Michael L. Riordan). С момента своего создания специализировалась преимущественно на противовирусных препаратах для лечения пациентов с ВИЧ, гепатитами и так далее. Количество сотрудников по всему миру – около 5 тысяч человек.

Компания «Космофарм» была создана в 2006 году. Осуществляет поставки в 190 городов 58 регионов России, привлекая клиентов высоким уровнем сервиса и гибкой системой скидок. Одним из перспективных направлений в компании является продвижение на российском рынке антиретровирусных препаратов. С 2015 года компания «Космофарм» пополнила свой портфель препаратами для лечения ХГС и с 2016 участвует в программе обязательного медицинского страхования (ОМС) по лечению гепатита С в Московской области.

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