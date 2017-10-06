Иван Глушков вошёл в состав руководства Фонда института развития интернета

Иван Глушков, заместитель Генерального директора АО «Нижфарм» (Группа STADA), вошел в состав попечительского совета Фонда института развития интернета (ФИРИ). Организация создана под эгидой Института развития интернета по инициативе советника Президента РФ Германа Клименко. Цель фонда — оценка общего состояния, тенденций, проблем и перспектив развития цифровой медицины. Фонд будет готовить предложения по вопросам развития цифровой медицины, заниматься привлечением материальных, финансовых и иных ресурсов.

Помимо Ивана Глушкова, в попечительский совет вошли Герман Клименко, член-корреспондент РАН профессор Сергей Румянцев и нотариус Николай Репин. Директором фонда назначена Екатерина Лобанова, заместитель директора Института развития интернета, президентом — Алексей Федоров, глава Ассоциации компаний интернет-торговли.

Первым проектом, который будет поддержан фондом, станет распознавание патологических состояний по медицинским цифровым изображениям. По замыслу авторов идеи, услуга оперативного распознавания в дополнение к консультации врача должна стать доступной по всему миру. Финансировать проекты фонда планируется при помощи первичного размещения криптовалюты.

«Потребность в качественной и быстрой расшифровке диагностических данных приобрела глобальный характер. Решение на основе нейросетей и искусственного интеллекта может стать достойным ответом на этот вызов. STADA традиционно выступает за развитие раннего выявления и профилактики опасных заболеваний, и мы считаем, что внедрение новейших технологических достижений в этом направлении попросту необходимо», — Иван Глушков, заместитель генерального директора АО «Нижфарм» (группа STADA).

Пресс-служба STADA

gmpnews