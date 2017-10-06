Антон Катлинский: «Организация российского производства вакцин должна происходить параллельно с введением новых прививок»

Советник генерального директора Национальной иммунобиологической компании Антон Катлинский рассказал корреспонденту РИА АМИ о перспективах развития производства вакцин в нашей стране и о работе холдинга «Нацимбио».

«Нацимбио» является единственным поставщиком отечественных вакцин, входящих в перечень Национального календаря профилактических прививок (НКПП), включая вакцины против гриппа. Кроме того, в ваших планах производство целого ряда новых вакцин. Как вы решаете, какой именно профилактический препарат надо принимать к разработке?

Иммунобиологическая отрасль начинается не с аптеки, она ориентирована на потребности государства, соответственно, задание по номенклатуре и по объему производства формируется на уровне федерального правительства, в первую очередь, в законе об иммунопрофилактике инфекционных болезней и других нормативных актах правительства и Минздрава России. Развитие отдельных направлений может быть вполне успешным и достаточным для обеспечения потребностей Российской Федерации по конкретной номенклатуре, но этого мало для решения проблемы обеспечения биологической безопасности страны. В целом здесь нужна системная работа, построенная на определенных стратегиях, разработанных Минздравом, Минпромторгом, Роспотребнадзором и многими другими федеральными структурами. На базе этих стратегий мы и ведем разработку новых иммунобиологических препаратов.

В настоящее время вы работаете над пятикомпонентной вакциной. На какой стадии находится эта работа?

Регистрация вакцины проходит финальную стадию, так что, надеюсь, в ближайшие месяцы мы запустим ее в производство. Работа над компонентами, включающими инактивированный полиомиелитный компонент, гемофильный и гепатитный компоненты, ведется на разных предприятиях, поэтому главное – синхронизировать процессы их производства. Такая координация необходима, прежде всего, на государственном уровне – как с точки зрения развития исследований и создания технологий производства комбинированных вакцин, так и с точки зрения решения вопросов замещения производства уже существующих моновакцин, чтобы объем новых препаратов оказался достаточным для населения РФ, и при этом оставалась возможность экспорта. Эта координирующая роль возложена, в первую очередь, на Национальную иммунобиологическую компанию.

Недавно мы приняли участие в совещании в Роспотребнадзоре, где было четко озвучено, что исполнение нацкалендаря базируется на применении моновакцин, а значит, существует избыточная инъекционная нагрузка на детей. Это серьезная травматичная проблема, поэтому, прежде чем переходить к расширению нового календаря профилактических прививок, необходимо снизить эту нагрузку, как раз за счет внедрения в него комбинированных вакцин.

Расширение Национального календаря профилактических прививок предполагает поступление на рынок новых видов вакцин. Вы уже работаете над ними?

Разумеется, мы примем участие в расширении календаря. Организация российского производства вакцин должна происходить практически параллельно с введением новых прививок, даже с некоторым опережением, чтобы в Национальном календаре сразу использовалась отечественная продукция. Как известно, в первую очередь планируется расширение за счет включения препаратов для профилактики ротавирусной инфекции и ветряной оспы. В перспективе — увеличение контингента групп риска, вакцинируемых от пневмококковой инфекции. К сожалению, у нас нет уверенности, что российские разработки этих вакцин находятся в высокой степени готовности, поэтому «Нацимбио» уже начала работу с поставщиками технологий. Это касается и ротавируса, и ветряной оспы, и в том числе папилломавируса, в отношении которого пока конкретных планов у компании нет. Препарат от ротавируса будет применяться как моновакцина, а компонент от ветряной оспы может войти в состав поливакцины.

Сколько будут стоить ваши вакцины?

Современное производство вакцин – это очень затратная отрасль, один из наиболее сложных уровней медицинской биотехнологии. В изготовлении вакцины используются все виды организмов: вирусы, бактерии, дрожжи, применяются все достижения отрасли. Это весьма дорогие технологии, к тому же деньги необходимо вкладывать не только в их разработку и совершенствование, но в НИОКР. Кроме того, иммунобиология – это динамически развивающаяся отрасль, в которую приходят и частные инвестиции, следовательно, ценовые параметры этого сегмента рынка должны быть пересмотрены. Так что если мы хотим качественного наполнения календаря профилактических прививок, то необходимо готовиться к тому, что затраты в этом направлении должны быть серьезно увеличены. В связи с этим логично, чтобы новые вакцины и компоненты закупались по ценам, сопоставимым с ценами основных мировых производителей.

Вы будете производить вакцины, не включенные в Национальный календарь?

Одно из актуальных направлений нашей деятельности – вакцина против клещевого энцефалита. Она не входит в нацкалендарь, но закупается и поставляется по эпидемическим показаниям. Как известно, клещ активизировался и в Московской области, так что нам надо торопиться с ее производством для нового эпидемиологического сезона. Вакцина от ВПЧ тоже пока не вошла в календарь, но профилактика папилломавирусной инфекции — это защита от рака шейки матки, поэтому мы уделим ее производству самое пристальное внимание. Есть планы, говорить о которых пока преждевременно, но в одном могу заверить: цена на наши вакцины для российского потребителя будет однозначно ниже, чем их стоимость на мировом рынке.

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