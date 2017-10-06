В состав руководства ВОЗ вошла представитель России — Светлана Аксельрод

Сотрудник Департамента международных проектов в здравоохранении Института лидерства и управления здравоохранением Сеченовского университета Светлана Аксельрод вошла в новую команду высшего руководства ВОЗ.

Генеральный директор ВОЗ д-р А. Тедрос объявил об официальном назначении высшего руководства Всемирной организации здравоохранения. В составе этой команды представители 6 регионов ВОЗ из 14 стран мира. Светлана Аксельрод — сотрудник офиса ВОЗ по неинфекционным заболеваниям в Российской Федерации, открытие которого состоялось на площадке Сеченовского университета в 2015 году. Кроме того, она является доцентом Департамента международных проектов в здравоохранении Института лидерства и управления здравоохранением, а также назначена помощником Генерального директора ВОЗ по неинфекционным заболеваниям и психическому здоровью.

Светлана Аксельрод подчеркнула: «Для меня большая честь быть назначенной помощником Генерального директора ВОЗ по данному направлению. Российская Федерация играет важную роль в борьбе с неинфекционными заболеваниями на глобальном уровне, что дает мне возможность внести свой вклад в работу международного сообщества по достижению одной из целей, принятых Генеральной Ассамблеей ООН, — обеспечение здорового образа жизни и содействие благополучию для всех в любом возрасте».

gmpnews