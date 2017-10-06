АРФП: «Важен баланс интересов»

В Бад-Гаштайне проходит 20-й Европейский форум по здравоохранению, ставший площадкой для обмена знаниями на международном уровне и обсуждения важнейших вопросов здравоохранения. Мероприятие привлекло свыше 600 участников со всего мира.

Австрия многие годы стабильно входит в десятку стран с наилучшими показателями в сфере медицины. В 70-ые годы была реализована Федеральная программа по медицинской профилактике, определившая новейшие течения австрийской медицины. Один из ее основополагающих принципов — «Против смерти до срока», — успешно реализуется, причем не только путем увеличения продолжительности жизни, но и прогрессирующим приростом населения, что является в наши дни достаточной редкостью для высокоразвитых стран.

В рамках форума Генеральный директор АРФП Виктор Дмитриев принял участие в сессии «Моделирование цен на лекарства». Модератором выступил Вице-президент по корпоративным вопросам и политике биофармацевтической компании «Celgene» Кевин Лотх. Дискуссия велась о механизмах установления цен, биофармацевтических бизнес-моделях, а также о роли инновационных лекарственных средств в системах здравоохранения разных стран. С помощью симуляционного упражнения каждый участник сессии получил возможность встать на место генерального директора фармацевтической компании и испытать сложности и компромиссы, с которыми сталкиваются все заинтересованные стороны при оценке инновационных лекарств. Во время интерактивного упражнения участникам дискуссии предложили определить сумму на лекарственные средства трех разных групп. Результат, показавший перечень факторов ценообразования, заинтересовал аудиторию.

Говоря о планах и методиках, направленных на усиление конкуренции на фармацевтическом рынке, привели абсолютно свежий пример: Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) США накануне объявило о мерах по упрощению разработки и одобрению комбинированных дженериковых препаратов. Соответствующий проект направлен на дозирующие ингаляторы для лечения астмы и некоторые инъекционные препараты. Такие шаги по стимулированию разработки дженериковых конкурентов оригинальным комбинированным препаратам окажет огромное влияние на цены препаратов и доступ к лечению.

В перерывах между сессиями Генеральный директор Ассоциации Российских фармацевтических производителей Виктор Дмитриев провел встречи с представителем Европейской Федерация фармацевтической промышленности и ассоциаций (EFPIA) Натали Молл, Генеральным секретарем Европейского форума пациентов (EPF) Николя Бедлингтоном, а также вице-президентом Парламента Республики Молдова Оксаной Доменти. Эксперты обсудили актуальные вопросы лекарственного обеспечения, механизмы установления цен на лекарства, выводы инновационных препаратов на рынки разных стран.

«Вопрос ценообразования на инновационные лекарственные средства сегодня актуален для всех систем здравоохранения. Россия не исключение. Общение с коллегами из Евросоюза подтвердило обоснованность возможности переговоров между бизнесом и государством. Крайне важны в этом диалоге баланс интересов и взаимная ответственность за принимаемые решения. Порой демпинг отдельной компании для сиюминутной прибыли или финансовой выгоды может разбалансировать всю систему закупок и ценообразования. Такие случаи должны пресекаться на корню, особенно в российской системе координат. И бизнес сообщество, совместно с государственными структурами должны жестко избавляться от таких «горе-партнеров», — подчеркнул Виктор Дмитриев.

Одна из глобальных проблем европейского здравоохранения – возрастающий уровень общественного недоверия к иммунизации. Программы по вакцинации, сталкиваясь с новым набором проблем, требуют совершенствование стратегии целевого вмешательства. Почему родители и медицинские работники все чаще не решаются прибегать к вакцинации обсудили на соответствующей сессии, посвященной вакцинопрофилактики. Модератором выступил директор Европейского центра по профилактике и контролю заболеваний (ECDC) Андреа Аммон. Участники дискуссии поделились опытом различных стран и определили возможные пути решения.

Европейский форум по здравоохранению был основан в 1998 году, как платформа для обсуждения проблем в области здравоохранения. С тех пор форум превратился в ключевое ежегодное мероприятие, объединяющее политиков, представителей фармацевтического бизнеса, ученых, специалистов медицины и фармации со всего мира. В 2001 г. была принята «Концепция гаштайнских встреч», в которой понятие «здоровье» определялось, как состояние физического, психического и социального благополучия, а не только отсутствие болезни и старости.

Пресс-релиз АРФП

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