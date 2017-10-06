У Беларуси с Кубой есть потенциал создания совместных фармпроизводств

Беларуси и Кубе стоит активизировать отношения в фармацевтической промышленности. Об этом шла речь на встрече председателя Совета Республики Михаила Мясниковича с Чрезвычайным и Полномочным Послом Кубы Херардо Суаресом Альваресом,.

Михаил Мясникович обратил внимание, что Беларусь и Куба имеют нереализованный потенциал в части создания совместных фармацевтических производств. «Здесь еще большой пласт вопросов, которым надо уделить больше внимания, чтобы сотрудничество в области фармпромышленности активизировалось», — считает он. Кубинские биопрепараты, готовые лекарственные формы и субстанции представляют интерес для рынка ЕАЭС, на котором страна, благодаря сотрудничеству с Беларусью, может достаточно активно торговать.

Спикер считает, что Беларуси и Кубе целесообразно активизировать взаимодействие и в части научно-технического сотрудничества, реализации образовательных программ, подготовки кадров высшей научной квалификации — кандидатов и докторов наук.

Характеризуя белорусско-кубинские отношения в целом, Михаил Мясникович отметил, что они развиваются стабильно, прирастают новыми проектами. Он выразил уверенность, что так будет и впредь. «Для этого есть политическая воля, хорошие заделы, созданные и в экономических, научно-технических, военных контактах, образовательных программах — по всему спектру двустороннего и многостороннего сотрудничества», — подчеркнул он.

gmpnews