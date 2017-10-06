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Частные инвестфонды заинтересованы в приобретении европейского дженерикового бизнеса Sanofi

По меньшей мере, шесть частных инвестиционных фондов заинтересованы в приобретении европейского дженерикового бизнеса французской фармкомпании Sanofi, говорится в отчете NASDAQ.

Приглашенные компанией финансовые советники по сделке в ближайшее время начнут консультации с потенциальными покупателями.

По мнению экспертов, сумма сделки может составить около 3 млрд евро.

В марте 2017 г. в Sanofi заявили о намерении завершить сделку по продаже дженерикового бизнеса в Европе к январю 2018 г.

Илья Дугин
«Фармацевтический вестник»

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Октябрь 6, 2017 | Просмотров: 65