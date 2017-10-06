Частные инвестфонды заинтересованы в приобретении европейского дженерикового бизнеса Sanofi

По меньшей мере, шесть частных инвестиционных фондов заинтересованы в приобретении европейского дженерикового бизнеса французской фармкомпании Sanofi, говорится в отчете NASDAQ.
Приглашенные компанией финансовые советники по сделке в ближайшее время начнут консультации с потенциальными покупателями.
По мнению экспертов, сумма сделки может составить около 3 млрд евро.
В марте 2017 г. в Sanofi заявили о намерении завершить сделку по продаже дженерикового бизнеса в Европе к январю 2018 г.
Илья Дугин
«Фармацевтический вестник»