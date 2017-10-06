У Беларуси с Кубой есть потенциал создания совместных фармпроизводств » Частные инвестфонды заинтересованы в приобретении европейского дженерикового бизнеса Sanofi По меньшей мере, шесть частных инвестиционных фондов заинтересованы в приобретении европейского дженерикового бизнеса французской фармкомпании Sanofi, говорится в отчете NASDAQ. Приглашенные компанией финансовые советники по сделке в ближайшее время начнут консультации с потенциальными покупателями. По мнению экспертов, сумма сделки может составить около 3 млрд евро. В марте 2017 г. в Sanofi заявили о намерении завершить сделку по продаже дженерикового бизнеса в Европе к январю 2018 г. Илья Дугин

«Фармацевтический вестник»