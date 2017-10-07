ФАС уличил Миздрав в нарушении закона о конкуренции

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) указала Минздраву РФ на то, что ведомство уже полтора года не может сформулировать единые лицензионные требования к выполнению работ и услуг, составляющих медицинскую деятельность. В результате в стране нет единой практики правоприменения в этой сфере, что затрудняет доступ на рынок медуслуг и является нарушением ч.1 ст. 15 закона «О защите конкуренции», решили в ФАС. Соответствующий документ будет направлен в Минздрав..

Предупреждение о том, что приказ Минздрава «Об утверждении Требований к организации и выполнению работ (услуг) по оказанию медицинской помощи», фактически таких требований не содержит, было направлено ФАС в Минздрав еще в июле 2016 года. Однако реакции на это предупреждение так и не последовало.

Антимонопольная служба квалифицировала действия министерства как нарушение ч.1 ст. 15 закона «О защите конкуренции».

«У Министерства здравоохранения было полтора года на исправление ситуации. Однако наше предупреждение так и не было исполнено. Также не были приняты меры в процессе рассмотрения дела. Надеемся, что Министерство здравоохранения в конце концов разработает соответствующие лицензионные требования по всем видам работ и услуг, составляющих медицинскую деятельность, и тем самым создаст единые и равные контрольно-надзорные условия работы всех медицинских организаций в стране», — сообщил начальник управления контроля социальной сферы и торговли ФАС России Тимофей Нижегородцев.

Решение ФАС в полном объеме будет изготовлено и направлено в Минздрав в течение 10 рабочих дней.

В апреле этого года Федеральная антимонопольная служба призвала клиники присылать жалобы на проблемы, возникающие у них из-за отсутствия общих требований к лицензированию медучреждений, которые должен был разработать Минздрав.

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