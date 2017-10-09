Противотуберкулезный препарат, разработанный «МТ-Медикалс», привлек 44 млн рублей инвестиций

Препарат для лечения туберкулеза со множественной лекарственной устойчивостью, разработанный резидентом кластера биомедицинских технологий Фонда «Сколково» компанией «МТ-Медикалс», привлек инвестиции на сумму 44 млн рублей. В раунде инвестиций приняли участие венчурный биотех-фонд Primer Capital, Министерство образования и науки РФ и частный инвестор.

Компания разработала высокоспецифичный ингибитор ферментов группы цитохрома Р450, которые участвуют в ключевых процессах жизнедеятельности патогенных микобактерий, при этом ни один из используемых на сегодняшний день препаратов для лечения туберкулеза не направлен на данную мишень.

В сентябре 2017 г. ВОЗ опубликовала доклад «Противомикробные средства на стадии клинической разработки — аналитическое исследование процесса клинической разработки противомикробных средств, включая средства против туберкулеза».

В докладе указано, что число потенциальных препаратов, предназначенных для лечения устойчивых к антибиотикам инфекций, невелико.

«Устойчивость к противомикробным препаратам является чрезвычайной ситуацией в области глобального здравоохранения, которая представляет серьезную угрозу для прогресса в области современной медицины», — заявил генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус.

Он призвал срочно увеличить инвестиции в исследования и разработки препаратов против инфекций, устойчивых к антибиотикам, включая туберкулез.

«Фармацевтический вестник»