Петербургские депутаты хотят ужесточить требования к рекламе БАД

Комитет по законодательству Заксобрания Санкт-Петербурга 6 октября поддержал проект постановления «О законодательной инициативе о принятии Федерального закона «О внесении изменений в статью 25 Федерального закона «О рекламе». Документом предлагается дополнить действующий федеральный закон положением о том, что визуальная реклама биологически активных добавок должна содержать предупреждение о том, что они не являются лекарственным средством. Текст этого предупреждения должен занимать не менее 10% всей площади рекламного объявления. Кроме того, предусматривается, что такие рекламные материалы до начала распространения должны быть согласованы с антимонопольным органом.

Если эту инициативу поддержат депутаты Законодательного собрания, проект будет направлен в Госдуму.

По данным DSM Group, объем российского аптечного рынка БАД в стоимостном выражении в августе 2017 г. составил 2,5 млрд руб.

«Фармацевтический вестник»