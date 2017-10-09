Эксперт: дистрибьюторов ждет проверка на прочность

Правила надлежащей дистрибьюторской практики стали предметом обсуждения на специализированной сессии в рамках конференции Marcus Evans «Вывод лекарственных средств на рынок России и СНГ».

Как отметила в своем выступлении исполнительный директор СПФО Лилия Титова, особые требования правила предъявляют к оснащенности складов, оборудованию транспорта для перевозки, внедрению системы качества. По ее словам, новые директивы повысят уровень требований к дистрибьюторам, и с большей долей вероятности потребуют дополнительных мер для мелких дистрибьюторов, в том числе в плане оснащения.

«Как известно, общее количество оптовиков в России – более двух с половиной тысяч, – рассказала она. – Приведет ли это к санации рынка? Безусловно. В то же время обеспечит переход участников фармрынка на более высокий уровень».

Немаловажным фактором в обеспечении надлежащего уровня оказания услуг станут и новшества риск-ориентированного подхода к контролю качества, подчеркнула эксперт. В этой связи решающее значение будут иметь степень механизации складских комплексов, поддержание специальных режимов хранения, наличие площадок для разгрузки спецавтотранспорта и другие показатели. Несоответствие заданным показателям повлечет за собой усиление контрольно-надзорных мероприятий.

И еще одним, решающим фактором проверки дистрибьютора на прочность станет маркировка, указала глава СПФО.

«Те, кто работает на фармрынке на долгосрочную перспективу, уже стали участниками проекта по внедрению маркировки. Они перестраивают бизнес-процессы в соответствии с новыми требованиями, – заявила она. – А те, кто надеется на чудо, ждут переноса сроков».

«Совокупность предъявляемых требований – это качественно новый виток развития отечественной дистрибуции, – заключила Лилия Титова. — И от того, насколько подготовленными будут оптовики , напрямую зависит их будущее».

Фото: Игорь Чунусов

Сергей Рякин

«Фармацевтический вестник»