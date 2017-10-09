Эксперты рассчитывают на межведомственный пересмотр проекта методики определения предельных отпускных цен на лекарства Препарат для лечения боли в колене при остеоартрите Zilretta одобрен в США » Расходы на лекарства из бюджетов всех уровней в следующем году могут остаться на уровне 2017 года Правительство сверстало бюджет на 2018 г. Согласно подготовленным проектам, расходы на здравоохранение вырастут на15% и превысят 3 трлн руб. Увы, если посмотреть, например, проект федерального бюджета, то получится, что расходы на централизованные закупки лекарств в следующем году расти не будут. Вряд ли региональные бюджеты смогут сделать прорыв в лекарственном обеспечении. Расходы Федерального фонда ОМС (ФФОМС) на медикаменты, материалы, питание и коммунальные расходы вырастут на уровень потребительской инфляции в размере 4%. Министр здравоохранения Вероника Скворцова успокаивает: как минимум, хуже не будет при таких условиях. Представители регионов добавляют, что хуже уже некуда. «Фармацевтический вестник»