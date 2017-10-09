Эксперты начинают подводить итоги эксперимента по маркировке Эксперты рассчитывают на межведомственный пересмотр проекта методики определения предельных отпускных цен на лекарства » Фармацевтический рынок России традиционно демонстрирует аномальные тренды Текущее развитие фармрынка эксперты характеризуют просто: это рынок с аномально низкой долей оригинальных препаратов, аномально большим сегментом безрецептурных лекарств, аномально высокими затратами на продвижение и растущими вложениями в трейд-маркетинг. Совокупность аномалий перемежается с революционными процессами, инициаторами которых выступает государство. И, по оценкам отдельных аналитиков, в 1-м полугодии 2017 г. глав фармкомпаний все чаще стали посещать мысли о том, стоит ли оставаться на российском рынке. «Фармацевтический вестник»