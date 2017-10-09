Перечень референтных препаратов может затруднить обращение дженериков Фармацевтический рынок России традиционно демонстрирует аномальные тренды » Эксперты начинают подводить итоги эксперимента по маркировке Чиновники и некоторые участники фармбизнеса недоумевают: чего ждут компании, не предпринимая никаких подготовительных мероприятий к внедрению системы маркировки, до которого остались считаные месяцы? Если включиться в проект по маркировке в последний момент, когда она станет обязательной для всех, это и в самом деле может повлечь большие расходы, а также дефицит оборудования и длинную очередь к его поставщикам. Об этом говорили участники рынка, подводя первые итоги эксперимента по маркировке ЛП на IX Международной конференции «Что происходит на фармацевтическом рынке?» 3 октября. «Фармацевтический вестник»