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Фармацевтические компании стараются оправдать высокие цены на лекарства в США

После того как Президент США Дональд Трамп заявил, что производителям лекарств «все сходит с рук» и что он собирается этим вплотную заняться, фармкомпании пустились во все тяжкие, чтобы выглядеть в глазах президента и общественности «белыми и пушистыми». Больше всех старается Американская ассоциация фармацевтических исследователей и производителей (PhRMA). Она просто захлебывается в самовосхвалении отрасли. Однако независимые эксперты выявили факторы, вводящие власти и общественность в заблуждение, пишет издание Kaiser Health News.

«Фармацевтический вестник»

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Октябрь 9, 2017 | Просмотров: 75