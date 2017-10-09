«Эркафарм» менее чем за год значительно укрепил свои позиции в Волгограде ЕЭК предлагает продлить возможность подачи локального сертификата GMP при регистрации по правилам ЕАЭС » Фармацевтические компании стараются оправдать высокие цены на лекарства в США После того как Президент США Дональд Трамп заявил, что производителям лекарств «все сходит с рук» и что он собирается этим вплотную заняться, фармкомпании пустились во все тяжкие, чтобы выглядеть в глазах президента и общественности «белыми и пушистыми». Больше всех старается Американская ассоциация фармацевтических исследователей и производителей (PhRMA). Она просто захлебывается в самовосхвалении отрасли. Однако независимые эксперты выявили факторы, вводящие власти и общественность в заблуждение, пишет издание Kaiser Health News. «Фармацевтический вестник»