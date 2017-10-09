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Индивидуальный предприниматель приобрел аптечную сеть

Администрация Тюмени продала муниципальную сеть «Аптекарский торговый дом «Панацея». Профильных инвесторов аукцион не заинтересовал. Новым собственником стал индивидуальный предприниматель из другой сферы.

«Фармацевтический вестник»

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Октябрь 9, 2017 | Просмотров: 61