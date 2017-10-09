Администрация Тюмени продала муниципальную сеть «Аптекарский торговый дом «Панацея». Профильных инвесторов аукцион не заинтересовал. Новым собственником стал индивидуальный предприниматель из другой сферы.
|
|
Индивидуальный предприниматель приобрел аптечную сеть
Администрация Тюмени продала муниципальную сеть «Аптекарский торговый дом «Панацея». Профильных инвесторов аукцион не заинтересовал. Новым собственником стал индивидуальный предприниматель из другой сферы.
|
© 2008-2017 Российская Фармацевтика
Powered by WordPress & Atahualpa