Индивидуальный предприниматель приобрел аптечную сеть

Администрация Тюмени продала муниципальную сеть «Аптекарский торговый дом «Панацея». Профильных инвесторов аукцион не заинтересовал. Новым собственником стал индивидуальный предприниматель из другой сферы.

«Фармацевтический вестник»