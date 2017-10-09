К концу 2017 г. объем фармрынка Польши увеличится на 5,4%

По данным компании QuintilesIMS, к концу 2017 г. объем фармацевтического рынка Польши вырастет на 5,4% и составит 38,5 млрд злотых (9 млрд евро), сообщает Radio Poland.

По мнению экспертов, рост, в основном, обусловлен повышением спроса на безрецептурные лекарственные препараты. К концу года объем продаж в этом секторе составит 14 млрд злотых, что на 800 млн злотых выше показателя за аналогичный период 2016 г.

Рост продаж OTC-препаратов превысит показатель по сегменту рецептурных лекарств. По прогнозу QuintilesIMS, продажи рецептурных препаратов увеличатся на 600 млн злотых и составят 18,5 млрд злотых.

При этом аналитики ожидают снижения продаж в сегменте субсидируемых ЛП.

Илья Дугин

«Фармацевтический вестник»