Фармкомпании готовы вкладывать в НМО не только деньги, но и образовательный контент

Медицинское сообщество становится все более грамотным в вопросах сотрудничества с фармацевтическими компаниями в организации образовательных программ НМО, отметила представитель медицинского комитета Ассоциации международных фармацевтических производителей (AIPM) Лариса Цыбина. Она выступила 5 октября на VIII международной конференции «Росмедобр-2017. Инновационные обучающие технологии в медицине».

Чтобы выиграли конечные потребители – врачи, важно выработать единый процесс, в результате которого фармкомпании будут иметь возможность предоставить финансирование и поддержку мероприятий, а провайдеры услуг смогут принять эту поддержку. Необходимо найти путь сотрудничества, гарантирующий принцип независимости системы НМО, считает Лариса Цыбина.

«Существуют две возможности финансовой поддержки мероприятия НМО фармкомпанией — образовательный грант или пожертвование, а также спонсорство, – отметила эксперт. — Выбирая первый вариант, компания анализирует поступивший вопрос от провайдера образовательных услуг и дает грант с тем, чтобы провайдер распоряжался деньгами по своему усмотрению. Стоит учесть, что не все провайдеры могут принимать пожертвования и гранты. Это связано с различными организационными моментами. Другая сложность: процесс одобрения такого гранта может длиться в компании несколько месяцев.

Более привычный и простой формат – спонсорство. Но он накладывает определенные обязательства. Компания должна получить некие услуги, входящие в спонсорский пакет. В запросе и программе мероприятия этот момент должен быть прописан. Помня о принципе независимости НМО, важно четко разделить мероприятия НМО и активности в рамках спонсорского пакета, анонсировать и раскрыть информацию для всех заинтересованных: провайдеров, врачей, общественности, ФАС и т.д. – в этом случае проблем с оформлением формата «спонсорство» не возникнет».

Говоря о причинах случаев отказа фармкомпаний в поддержке мероприятий НМО, Лариса отметила несколько основных факторов. Прежде всего, это временные риски.

«Процесс одобрения заявки в компании занимает много времени. Изучаются документы, дается юридическая оценка этичности участия компании в том или ином мероприятии. Право решения — у юристов и специалистов отделов этического взаимодействия. Как правило, ответ на заявку может быть дан не ранее, чем через 1,5 – 2 месяца. Еще один важный момент, касающийся работы с НМО в формате спонсорства – информация о планируемом мероприятии должна быть подана фармкомпанией в Росздравнадзор не позднее, чем за 2 месяца до проведения».

Фарминдустрия заинтересована в том, чтобы программы НМО успешно развивались и готова помогать не только деньгами. В медицинских отделах фармацевтических компаний, как правило, есть прекрасно визуализированные образовательные материалы по различным заболеваниям – хороший образовательный контент, который можно использовать в рамках построения программ НМО.

Успех программ НМО зависит от организаторов образования, профессиональных обществ, врачей, которые пользуются этой услугой, фармацевтической и медицинской отраслей. Необходимо выработать единые и доступные для всех правила участия в проектах НМО, резюмировала Лариса Цыбина.

Елена Григорьева

Фото Олега Кирюшкина

«Фармперсонал»