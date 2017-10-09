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Долю в «Нативе» приобрела австрийская компания

По данным СПАРК, 28 сентября Everom Investments Limited, зарегистрированная на Мальте, стала владельцем 41,75% ООО «Натива». Как следует из данных мальтийского реестра, эта компания принадлежит австрийской Fis Capital GmbH.
Совладелец «Нативы» Олег Михайлов подтвердил, что продал свою долю австрийцам.

vademec

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Октябрь 9, 2017 | Просмотров: 129