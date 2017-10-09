Долю в «Нативе» приобрела австрийская компания

По данным СПАРК, 28 сентября Everom Investments Limited, зарегистрированная на Мальте, стала владельцем 41,75% ООО «Натива». Как следует из данных мальтийского реестра, эта компания принадлежит австрийской Fis Capital GmbH.
Совладелец «Нативы» Олег Михайлов подтвердил, что продал свою долю австрийцам.
По данным СПАРК, 28 сентября Everom Investments Limited, зарегистрированная на Мальте, стала владельцем 41,75% ООО «Натива». Как следует из данных мальтийского реестра, эта компания принадлежит австрийской Fis Capital GmbH.