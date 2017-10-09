Руководитель казахстанской «СК-Фармации» арестован на два месяца

Председатель правления казахстанской государственной компании «СК-Фармация» Максим Касаткин, назначенный на эту должность в феврале 2017 года, арестован судом на два месяца. По какой именно статье задержали Касаткина, не сообщается, однако известно, что правоохранители проверяют законность закупок лекарственных средств и медизделий, проведенных компанией в 2015 году.

«Алматинский районный суд №2 города Астана рассмотрел ходатайство о санкционировании меры пресечения в виде содержания под стражей в отношении подозреваемого Касаткина Максима Евгениевича. Постановлением суда в отношении подозреваемого санкционирована мера пресечения в виде содержания под стражей сроком два месяца, то есть до 15 ноября 2017 года», – рассказала местным СМИ пресс-секретарь городского суда Астаны Ботагоз Баянова.

Прокомментировали задержание Касаткина, произошедшее 15 сентября, и в Минздраве Казахстана. «В настоящее время ТОО «СК «Фармация» не обладает точными сведениями о причинах задержания руководителя организации и инкриминируемых ему обвинениях. На данный момент проводятся следственные мероприятия, касающиеся закупа лекарственных средств и изделий медицинского назначения, проведенного в 2015 году», – сообщили в пресс-службе ведомства.

Касаткин был назначен председателем правления «СК-Фармации» 22 февраля 2017 года после того, как по поручению президента Казахстана Нурсултана Назарбаева были уволены предыдущий председатель правления компании Нуржан Алибаев и четыре управляющих директора «СК-Фармации».

Обновление кадрового состава государственной компании «СК-Фармация» началось после проверки, инициированной главой Казахстана. Как установили правоохранительные органы, госучреждение с 2010 по 2015 год оплачивало услуги хранения и транспортировки лекарств единым лотом, ограничивая доступ к оказанию этих услуг другим компаниям. Кроме того, компания навязывала одному из своих поставщиков – ТОО «Стофарм» – «дополнительные обязательства». Однако о каких конкретных обязательствах идет речь, не сообщается. В результате «СК-Фармация» была оштрафована на $4 млн (1,3 млрд тенге) за злоупотребление доминирующим положением.

ТОО «СК-Фармация» было создано в феврале 2009 года правительством Республики Казахстан в структуре АО «Фонд национального благосостояния «Самрук-Казына». С 2011 года компания выступает организатором закупки медицинской техники, а также лекарственных средств за счет средств республиканского бюджета для дальнейшей передачи организациям здравоохранения на условиях финансового лизинга. Компания обеспечивает 1 115 медицинских учреждений.

Источник: МИА «Казинформ»

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