Marathon Pharma получит гарантию госзаказа медизделий из ПВХ

Marathon Pharma, дочерняя компания холдинга Marathon Group Александра Винокурова, займется выпуском полимерных контейнеров для крови и ее компонентов на курганском заводе «Синтез». Четыре вида изделий из ПВХ появятся в продаже в 2018 году. Это откроет компании доступ к гарантированному государственному заказу.

После принятия в августе 2017 года двух постановлений правительства в России была установлена новая схема государственных закупок расходных медизделий из поливинилхлорида. Предпочтение получают предприятия, отвечающие двум критериям: они должны инвестировать в профильное производство на территории России, а также выручка от продаж таких изделий должна превышать 700 млн рублей за последние три года.

Представитель Marathon Pharma подтвердил, что компания отвечает критериям, указанным в постановлении. Следовательно, компания получит гарантированный доступ к государственному заказу. Объем инвестиций в производство и его мощность в компании не раскрывают.

«Объем выпуска будет определен к концу 2017 года. По оценкам экспертов, объем российского рынка может достигать до 3 млн изделий в год, половина из которых – это контейнеры с возможностью лейкофильтрации, которые сейчас изготавливаются только иностранными производителями», – сообщил Vademecum представитель Marathon Pharma.

В августе 2017 года Marathon Group и госкорпорация «Ростех» сообщили об объединении своих фармактивов. В обмен на акции крупного фармдистрибьютора «СИА» и некоторых производственных компаний, включая «Синтез», Marathon получит пакет акций «Нацимбио».

По данным СПАРК-Интерфакс, 32,38% курганского ОАО «Синтез» принадлежит АО «Нацимбио», входящему в госкорпорацию «Ростех». Выручка ОАО «Синтез» в 2016 году составила 6,7 млрд рублей, а чистая прибыль – 704 млн рублей.

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