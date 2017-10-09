Акции аптечных сетей упали на фоне планируемой интервенции Amazon

Акции аптечных сетей Walgreens Boots Alliance Inc, CVS Health Corp и Rite Aid Corp упали после того, как в пятницу, 6 октября, появилась информация о намерении Amazon.com Inc выйти на рынок интернет-торговли лекарствами, сообщает Reuters.

По имеющимся сведениям, Amazon ведет переговоры со средними по размерам компаниями по управлению льготным обеспечением лекарствами (PBM) и пригласила советников для оценки рынка.

Аналитик брокерской компании Leerink Ана Гупте уверена, что Amazon выйдет на рынок интернет-торговли лекарствами в течение двух лет, а со временем разработает более привлекательные условия для потребителей.

Как сообщает агентство CNBC со ссылкой на информированные источники, Amazon примет решение ко Дню благодарения, который ежегодно отмечается в США в последний четверг ноября.

В Amazon от комментариев отказались.

Акции Walgreens снизились на 5,8%, Rite Aid и CVS Health – на 4,9%.

Илья Дугин

«Фармацевтический вестник»