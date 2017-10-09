Принят: Октябрь 04, 2017
Постановление Правительства РФ № 1204 от 04.10.2017 г. «Об утверждении Положения об осуществлении государственного контроля за деятельностью в сфере обращения биомедицинских клеточных продуктов»
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Об утверждении Положения об осуществлении государственного контроля за деятельностью в сфере обращения биомедицинских клеточных продуктов»
Принят: Октябрь 04, 2017
Постановление Правительства РФ № 1204 от 04.10.2017 г. «Об утверждении Положения об осуществлении государственного контроля за деятельностью в сфере обращения биомедицинских клеточных продуктов»
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