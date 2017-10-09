Утверждены правила госконтроля за деятельностью в сфере обращения биомедицинских клеточных продуктов

Утверждено Положение о государственном контроле за деятельностью в сфере обращения биомедицинских клеточных продуктов (БМКП). Соответствующее постановление №1204 от 04.10.2017 г. подписал премьер-министр Дмитрий Медведев.

Положением определен порядок проведения государственного контроля и его цели.

Установлено, что государственный контроль будет проводить Росздравнадзор и его территориальные органы в форме плановых и внеплановых, документарных и выездных проверок.

Предусматривается проверка соблюдения субъектами обращения БМКП требований к доклиническим, клиническим исследованиям, производству, реализации, хранению, транспортировке, ввозу в Россию, вывозу из России, применению, уничтожению БМКП.

Положением определяются сроки и последовательность проведения административных процедур при госконтроле, определяются должностные лица, уполномоченные проводить государственный контроль.

«Фармацевтический вестник»