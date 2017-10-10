Pfizer рассматривает стратегические альтернативы для безрецептурного бизнеса

Американская фармацевтическая компания Pfizer Inc заявила о том, что она рассматривает стратегические альтернативы для своего безрецептурного подразделения, включая полную или частичную продажу и выделение в самостоятельную компанию, сообщает Reuters.

Как отметил исполнительный директор Pfizer Иэн Рид, OTC-бизнес слишком отличается от профильных направлений деятельности компании. По его словам, вне Pfizer он получит возможность полностью раскрыть свой потенциал.

В 2016 г. объем продаж безрецептурной продукции Pfizer составил около 3,4 млрд долл. Решение о дальнейшей судьбе подразделения будет приято в 2018 г.

Месяцем ранее о намерении продать свой безрецептурный бизнес заявила немецкая компания Merck KGaA (в США и Канаде – EMD).

Илья Дугин

«Фармацевтический вестник»