«Фармакопейка» печатает правила применения лекарств на чеках

С октября 2017 года в дополнение к устным консультациям, которые входят в стандарты обслуживания, аптеки «Фармакопейка» стали печатать важнейшую информацию по применению лекарств на кассовых чеках.

«В какой-то момент мы поняли, что пациенты не читают вложенных в упаковку инструкций, так как они перегружены специальными терминами и описанием особых случаев применения. Выдавая вместе с покупкой сжатую и понятную информацию о препарате, мы помогаем пациентам избежать ошибок их применения», – комментирует директор Учебного Центра «Фармакопейки», клинический фармаколог Лада Ступакова.

Напомним, что в сентябре 2017 года вышел приказ Минздрава России №403н, согласно которому фармацевтический работник обязан информировать лицо, приобретающее лекарственный препарат, о режиме и дозах его приема, правилах хранения в домашних условиях, о взаимодействии с другими лекарственными препаратами и др.

Ольга Коберник

«Фармацевтический вестник»