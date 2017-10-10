ТГУ хочет сотрудничать с ведущими вузами Индии в сфере фармацевтики

Ученые химического факультета Томского госуниверситета (ТГУ) намерены наладить сотрудничество с ведущими вузами Индии, чтобы совместно заниматься исследованиями в области фармацевтики и химии, сообщила во вторник журналистам представитель факультета, старший сотрудник лаборатории каталитических исследований ТГУ Ирина Курзина.

Ранее сообщалось, что 9 и 10 октября 2017 года в Томске проходит вторая встреча ректоров Ассоциации университетов России и Индии. Как передает корреспондент РИА Томск, во вторник лабораторию каталитических исследований ТГУ посетила делегация индийских университетов. В ходе визита они осмотрели лабораторные помещения и ознакомились с исследованиями томских ученых.

«Химическая и фармацевтическая промышленность очень развиты в Индии. И очень сильная химическая школа. Мы следим за их публикациями в мировых научных журналах и действительно считаем, что у них работы мирового уровня. Мы надеемся, что эта встреча позволит нам выйти на другой уровень общения: сможем создавать интернет-конференции, сможем наладить интернет-общение», – сказала журналистам Курзина.

Она отметила, что томичей также интересует опыт коллег по созданию фармацевтических технологий. «Соответственно, надеемся на их консультации и опыт», – добавила Курзина.

Она уточнила, что в ходе визита гости могли ознакомиться с уровнем исследований в ТГУ, которые можно назвать «перспективными в сфере фармацевтики», в частности, делегации были представлены катализаторы дегидрирования, катализаторы селективного окисления водородов и новые процессы органического синтеза.

«Много интересных материалов я здесь увидел, есть возможности внедрения дальнейших разработок и в промышленности, и в повседневной жизни. Я очень впечатлен лабораторией, <…> и мне очень приятно, что здесь студенты имеют возможность работать на таком оборудовании», – резюмировал по итогам экскурсии представитель индийской делегации, проректор по научной работе Института технологий в Мадрасе Ашок Кумар.

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