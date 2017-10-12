ФАС: взаимозаменяемость – ключевой вопрос для ценообразования на лекарства в госзакупках

Решение вопроса о взаимозаменяемости, определения эквивалентности лекарственных средств даст объективные цены на препараты, закупаемые за счёт бюджетов всех уровней, считает заместитель руководителя ФАС России Рачик Петросян.

«Определение взаимозаменяемости и эквивалентности лекарственных средств носит ключевое значение для ценообразования на госзакупках, как на стадии формирования начальной цены контракта, так и на стадии участия в закупке, — подчеркнул Рачик Петросян на конференции ИД «Ведомости» «Правовые вопросы фармацевтической отрасли». — Без решения вопроса о взаимозаменяемости, определения эквивалентности лекарственных средств у нас не будет объективных цен на препараты, закупаемые за счёт бюджетов всех уровней».

Информационная система, разработанная компанией «Ростех», позволяет рассчитать средневзвешенную цену на единицу действующего вещества в рамках одного МНН.

«Сравнивая эти данные со стоимостью лекарственных препаратов по торговым наименованиям, можно увидеть существенные отличия цен, и зачастую препараты с наибольшей стоимостью существуют в условиях минимальной конкуренции», — сообщил замглавы ФАС России.

По его словам, чем скорее Минздрав России решит вопрос взаимозаменяемости и эквивалентности, тем скорее страна получит снижение цен на закупаемые лекарства, компании на рынке получат объективные условия для честной конкуренции, тем большее число граждан получат необходимые лекарства.

ФАС России считает целесообразным оказывать поддержку отечественным производителям путем предоставления преференций, сохраняющих конкуренцию на закупках, т.е. прежде чем получить преференцию на закупках, российская компания должна выиграть соответствующую закупку, уточнил Р. Петросян.

«Фармацевтический вестник»