Дело расхитителей средств «НТфарма» разделено

Уголовное дело в отношении бывшего мэра Переславля-Залесского Дениса Кошурникова, обвиняемого в присвоении 1 млрд рублей, выделенных госкорпорацией «Роснано» компании «НТфарма» на строительство фармзавода в Ярославской области, выделено в отдельное производство.

«Басманный суд рассмотрит ходатайство следствия о продлении срока содержания под стражей на один месяц в отношении Кошурникова 12 октября в 14:30 мск. Дело моего подзащитного выделено следствием в отдельное производство», — сообщил ТАСС адвокат Кошурникова Александр Захарьин.

В тот же день будут рассмотрены ходатайства о продлении меры пресечения двум другим фигурантам уголовного дела — предполагаемому бенефициару «НТфармы» Рустаму Атауллаханову и бывшему гендиректору компании Евгению Султанову.

О возбуждении уголовного дела по подозрению в растрате более 1 млрд рублей, которые «Роснано» выделила «НТфарме» на строительство фармзавода в Переславском районе Ярославской области, стало известно в середине ноября 2016 года. Тогда же подозреваемые были задержаны. Впоследствии Султанов заключил сделку со следствием и был отправлен под домашний арест, а Кошурников и Атауллаханов – помещены под стражу. Позднее Султанов и Кошурников полностью признали свою вину.

Как установили СКР, МВД и ФСБ, «работы по реализации указанного проекта на протяжении многих лет не осуществляются, денежные средства, полученные ООО «НТфарма» от АО «Роснано», растрачены, и в результате завод до настоящего времени не построен». Тем не менее «Роснано» заявляет о своей уверенности в «успешном запуске предприятия осенью 2017 года».

Источник: ТАСС

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