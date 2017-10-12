Сбербанк намерен обанкротить совладельца «Интермедсервиса»

19 сентября 2017 года Арбитражный суд Москвы посчитал обоснованным заявление ПАО «Сбербанк» о признании совладельца «Интермедсервиса» Владимира Голубева банкротом и ввел в отношении него процедуру реструктуризации долгов гражданина. Голубев выступал поручителем перед Сбербанком по кредитам «Интермедсервиса», но компания так и не смогла расплатиться с долгами и обанкротилась.

В материалах, представленных в картотеке арбитражных дел, говорится, что наличие у Голубева кредиторской задолженности перед Сбербанком подтверждается четырьмя договорами об открытии возобновляемой кредитной линии и четырьмя договорами поручительства. Все указанные соглашения были заключены в августе-сентябре 2014 года. По словам самого Голубева, речь идет о его личном поручительстве перед Сбербанком по кредитам «Интермедсервиса».

Общая сумма исковых претензий Сбербанка к Голубеву составляет 371,6 млн рублей (основной долг плюс неустойка). В пресс-службе Сбербанка отказались от комментария, сославшись на то, что позиция компании представлена в судебных материалах.

Суд назначил финансовым управляющим должника Любовь Урмину и обязал Голубева предоставлять ей по требованию любые сведения о составе своего имущества, месте его нахождения, составе своих обязательств, кредиторах и иные сведения, имеющие отношение к делу о банкротстве. В свою очередь, Урмина должна представить в арбитражный суд план реструктуризации долгов Голубева, одобренный им самим.

Решение о банкротстве Голубева будет принято в феврале 2018 года.

АО «Компания «Интермедсервис» было признано банкротом в июле 2017 года. Среди кредиторов, присоединившихся к иску о банкротстве, был и Сбербанк. Согласно данным информационной системы СПАРК, в 2015–2017 годах сумма исковых претензий контрагентов к компании превысила 1,4 млрд рублей.

Группа компаний «Интермедсервис» была основана в 1990 году. Ее владельцами являются Андрей Скворцов и Владимир Голубев. «Интермедсервис» занимался поставками медицинского оборудования, лекарств и расходных материалов для медорганизаций. В рейтинге Vademecum «TOП100 дистрибьюторов лекарственного госзаказа по итогам 2015 года» «Интермедсервис» занял 21-ю позицию с совокупной стоимостью заключенных контрактов 2,5 млрд рублей. В 2016 году компания в рейтинг не вошла. Выручка АО «Компания «Интермедсервис» в 2016 году, по данным СПАРК, составила 549,5 млн рублей, чистый убыток – 1,7 млрд рублей.

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