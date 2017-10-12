«Байер» оштрафовали на 200 тысяч рублей за незаконную рекламу

Арбитражный суд Москвы поддержал предписание Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России о недостоверности и недобросовестности рекламы препарата от изжоги – Ренни – от «Байер» (российское представительство немецкой фармкомпании Bayer). За совершенное нарушение компании придется выплатить штраф в размере 200 тысяч рублей.

Как сообщает пресс-служба ФАС России, ведомственная комиссия признала незаконной рекламу препарата Ренни под лозунгами «Изжогу устраняет. Желудок защищает» и «От изжоги без алюминия», транслировавшуюся в эфире федеральных телеканалов в марте 2017 года.

Как установила ФАС, в ролике под лозунгом «Изжогу устраняет. Желудок защищает» сообщается о быстром воздействии препарата на течение болезни, что является нарушением Закона «О рекламе». «Нарушение также выразилось в том, что в рекламе отсутствует часть существенной информации о времени действия лекарственного препарата, что искажает смысл рекламного утверждения о быстром действии препарата Ренни на течение болезни, чем вводит потребителя в заблуждение», – отметили в ФАС.

Проанализировав рекламный ролик под лозунгом «От изжоги без алюминия», комиссия ФАС пришла к выводу о ее недостоверности, поскольку в ней сообщается, что препарат обладает преимуществом перед другими лекарствами от изжоги, так как в состав препарата не входит алюминий.

«Продемонстрированное в рекламе отрицательное воздействие алюминийсодержащих препаратов на стенки желудка не подтверждено какими-либо доказательствами и не соответствует действительности, поскольку согласно стандартам, утвержденным Минздравом РФ, в перечень лекарственных препаратов для медицинского применения при заболеваниях желудочно-кишечного тракта включен препарат алюминия – алюминия фосфат», – пояснили в ФАС.

В связи с этим ФАС выдала АО «Байер» предписание о недостоверности и недобросовестности рекламы препарата и наложила на компанию штраф в размере 200 тысяч рублей. Арбитражный суд Москвы поддержал эти решения.

Ранее ФАС признала незаконной рекламу лекарственного препарата Но-шпа и ряда других препаратов производства французской фармацевтической компании Sanofi, которая транслировалась на федеральных телеканалах.

Bayer AG – немецкая компания, основанная в 1863 году. Одним из ведущих направлений Bayer является здравоохранение. Количество сотрудников Bayer превышает 115 тысяч человек по всему миру. Оборот Bayer в 2016 году составил 46,77 млрд евро, а прибыль – 4,53 млрд евро.

Источник: ФАС России

vademec