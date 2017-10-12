Pfizer может продать бизнес безрецептурных препаратов

Американская компания Pfizer Inc объявила о том, что в настоящий момент «изучает стратегические альтернативы» развития своего бизнеса безрецептурных препаратов Consumer Healthcare. Среди них выделение подразделения в самостоятельную компанию или его продажа. Окончательное решение о судьбе Consumer Healthcare будет принято в течение 2018 года.

«Несмотря на наличие прочной связи между Consumer Healthcare и нашим основным биофармацевтическим бизнесом, потенциал подразделения более полно реализуется вне компании. Изучая стратегические варианты, мы можем оценить, как наилучшим образом способствовать будущему успеху и расширению Consumer Healthcare, одновременно раскрывая потенциальную ценность для наших акционеров», – сказал генеральный директор Pfizer Иэн Рид.

Среди рассматриваемых вариантов – полное или частичное отделение безрецептурного бизнеса методом вывода его в самостоятельную компанию или через продажу.

Безрецептурный бизнес Pfizer под названием Consumer Healthcare является одним из крупнейших в мире, в 2016 году он принес компании $3,4 млрд. К основным продуктам подразделения относятся: диетические добавки Centrum, Caltrate и Emergen-C, болеутоляющие Advil и Thermacare, желудочно-кишечные Nexium 24 Hour и Preparation H, респираторные Robitussin и Advil Cold & Sinus, а также продукты для личной гигиены ChapStick и Anbesol.

Pfizer – одна из крупнейших в мире фармацевтических компаний, созданная в 1849 году. Выручка компании в 2016 году составила $52,8 млрд, прибыль – $7,2 млрд.

В прошлом месяце Pfizer подала в суд на компанию Johnson&Johnson (J&J), которая, по мнению истца, незаконно заключила эксклюзивные контракты со страховыми компаниями и больницами, чтобы воспрепятствовать продажам препарата Inflectra – биоаналога блокбастера Ремикейд от J&J.

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