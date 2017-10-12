Две трети врачей считают низкой доступность льготных препаратов

Более половины российских врачей (62,4%) считают низким уровень доступности льготных лекарств для пациентов. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного фондом независимого мониторинга медицинских услуг «Здоровье» при участии 4,6 тысячи врачей из 85 регионов.

«Более половины (62,4%) врачей, участвовавших в опросе, считают, что в их регионе низкая доступность лекарственного обеспечения для льготников. Это подтверждают и другие наши мониторинги в регионах, и многочисленные жалобы от пациентов, которые поступают в адрес нашего фонда. Именно поэтому мы реализуем совместный с активистами Общероссийского народного фронта проект «За доступные лекарства», – сообщил член Центрального штаба ОНФ, директор фонда «Здоровье» Эдуард Гаврилов.

По его словам, характер нарушений при обеспечении льготников лекарствами не меняется год от года. «Пациентам не выписывают льготные рецепты из-за отсутствия лекарственного препарата в аптеках – о таких случаях сообщили почти две трети (68,8%) врачей. В некоторых медицинских организациях администрация принуждает врачей выписывать пациентам конкретные препараты или, напротив, устанавливает негласный запрет на их выписку. О такой практике сообщила треть респондентов (33,7%)», – рассказал Гаврилов.

Кроме того, более половины опрошенных врачей (62%) считают неудобной процедуру получения льготных рецептов в медицинских организациях, а три четверти (74,5%) заявили о том, что знают о случаях отсутствия в государственных (муниципальных) больницах необходимых препаратов.

В связи с этим, по мнению Гаврилова, региональным минздравам следовало бы обратить на это самое пристальное внимание. Кроме того, он призвал пациентов-льготников, испытывающих трудности с получением лекарств, обращаться за помощью в фонд независимого мониторинга «Здоровье». «В рамках совместного с ОНФ проекта «За доступные лекарства» мы уже помогли многим пациентам. Мы будем и впредь продолжать нашу работу по устранению нарушений при льготном лекарственном обеспечении в регионах», – заключил Гаврилов.

Ранее Гаврилов сообщал, что более трети российских регионов при формировании перечней льготных лекарств на 2017 год включили в них препараты по торговому наименованию, что может ограничить конкуренцию при закупках лекарств и снизить их доступность для жителей регионов.

В сентябре прошлого года эксперты фонда «Здоровье» заявили о том, что перечни льготных лекарств в подавляющем большинстве российских регионов (79 из 85) не соответствуют установленному правительством перечню жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП), из-за чего эти регионы испытывают проблемы с обеспечением льготников лекарствами.

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