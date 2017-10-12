Челябинск заинтересован в создании совместных фармпредприятий с Ираном

Губернатор Челябинской области Борис Дубровский провел встречу с генеральным губернатором иранской провинции Зенджан г-ном Асадоллой Дарвиш Амири. В ходе встречи представители южноуральского правительства и делегации Республики Иран были намечены перспективы сотрудничества в сфере образования и науки, создания совместных предприятий, включая фармацевтику.

Приветствуя коллег из Ирана, Борис Дубровский отметил, что после прошлогоднего визита южноуральской делегации в Иран, которая состоялась в прошлом году, товарооборот между Республикой и Челябинской областью вырос в два раза. «Мы увидели огромный потенциал вашего региона, общими усилиями эти возможности можно воплотить в совместных проектах, дав тем самым импульс развитию нашим странам», – уточнил Борис Дубровский.

Было предложено развивать взаимодействие в области образования, организовать обмен студентами между учебными заведениями, в частности медицинскими университетами. Как отметил министр здравоохранения Челябинской области Сергей Кремлев, в Иране очень развита медицина и фармацевтика. «Иран полностью обеспечивает себя препаратами собственного производства, поэтому нам интересен опыт и возможность создания совместных предприятия в данной сфере», – отметил министр.

gmpnews