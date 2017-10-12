Johnson & Johnson инвестирует $350 млн в расширение производства в Ирландии

Johnson & Johnson инвестирует 350 млн долларов в расширение биофармацевтического производства на ирландском заводе в Ringaskiddy, об этом передает FiercePharma.

Производство будет увеличено на 19 100 квадратных метров. Проект стартует в этом месяце и, как ожидается, займет два года. В результате, будут созданы 200 новых рабочих мест, расширены существующие складские, лабораторные и административные помещения, а так же увеличены в объеме установки по очистке сточных вод.

«Новые производственные мощности позволят увеличить объем выпуска фармсубстанций, которые используются при производстве лекарственных средств против множественной миеломы, ревматоидного артрита и болезни Крона», — сказал Kyran Johnson, генеральный директор Janssen по поставкам в Ирландии.

gmpnews