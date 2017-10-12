Вопросы ценообразования лекарств чувствительны, и решать их нужно совместно

Пленарное заседание конференции ИД «Ведомости» «Правовые вопросы фармацевтической отрасли» началось с обсуждения достаточно злободневной и больной темы «Ценообразование: особенности и нововведения». Тема актуальна не только для российского фармацевтического рынка, но и для глобального фармрынка в целом, рассказал во вступительном слове модератор сессии — Генеральный директор АРФП Виктор Дмитриев.

«Недавно мы с коллегами приняли участие в Европейском форуме по здравоохранению, где тема ценообразования на лекарственные средства была одной из ключевых. Достаточно интересными были предложенные практические упражнения — участники должны были выбрать препарат для инвестирования и определить для него приемлемую цену. Вывод, который был единодушным: инвестиции – это не гуманитарная помощь. И когда компания инвестирует, она должна четко понимать, когда эти деньги вернутся. Возврат средств зависит от многих составляющих: от количества пациентов принимающих препарат, от продолжительности жизни пациентов, от возможностей государства и страховой компании по возмещению и т.д.», — отметил Виктор Дмитриев.

В другом задании надо было выбрать три нозологии для инвестирования в препараты для их лечения. Изначально все сделали акцент на препарате для нозологии, которая развивается у детей, и фактически лишает их жизни к 30-ти годам, но в финале, когда все просчитали, то оказалось гораздо выгоднее для инвесторов вкладывать средства в разработку препаратов для людей старше 50-ти лет с онкологическими заболеваниями. Потому что и количество больных больше, и вероятность возврата средств гораздо выше. Тема абсолютно неоднозначна: она не только экономическая, но и политическая, социальная, этическая. «Естественно, что эти вопросы актуальны и для нашей страны», — подчеркнул спикер.

Заместитель генерального директора по работе с органами государственной власти компании BIOCAD Алексей Торгов, комментируя проект методики ценообразования, предложил использовать индикативный метод определения цены для всех категорий лекарственных препаратов, а также внести изменения в список референтных стран.

«Новая редакция методики ценообразования на ЛС предполагает исключение из перечня референтных стран Украины и стран с наиболее высокими ценами (Ирландия, Италия, Дания, Португалия), а также добавление страны с низкими ценами (Сербия). Мы предлагаем дополнительно исключить из указанного перечня Республики Сербия и Хорватия, в связи с тем, что в настоящее время Банком России не установлен официальный курс российского рубля относительно национальных валют этих стран. А также исключить страны с высокой волатильностью курса национальных валют (Турция и Румыния) и страны, входящие в ЕАЭС», — отметил спикер.

Виктор Дмитриев солидаризировался с выступающим, добавив, что общаясь с коллегами из Молдовы, узнал о негативных влияниях российского списка референтных стран на систему здравоохранения Молдовы. Компании отказываются от регистрации своих препаратов в этой стране, т.к. Молдова является референтной страной для России. Население 3 млн; рынок не большой, покупательная способность населения не высокая. Компании перестали поставлять свои препараты, чтобы их цены не сравнивали с ценами на российском рынке, который в сотню раз больше, как и платежеспособность населения. Возникла проблема — лекарства ввозят в чемоданах. Получилось, что население Молдовы поставили в неудобное положение, и в России ожидаемого эффекта от реферирования цен не получили», — подчеркнул эксперт.

Заместитель руководителя ФАС России Рачик Петросян отметил, что определение взаимозаменяемости и эквивалентности лекарственных средств носит ключевое значение для ценообразования на госзакупках, как на стадии формирования начальной цены контракта, так и на стадии участия в закупке. «Без решения вопроса о взаимозаменяемости, определения эквивалентности лекарственных средств у нас не будет объективных цен на препараты, закупаемые за счёт бюджетов всех уровней» — рассказал спикер.

От скорости решения Минздравом России вопроса определения взаимозаменяемости лекарственных средств, во многом зависит эффективность расходования бюджета, и экономия бюджетных средств в частности. «Сегодня информационная система позволяет рассчитать средневзвешенную цену на единицу действующего вещества в рамках одного МНН. Сравнивая эти данные со стоимостью лекарственных препаратов по торговым наименованиям, можно увидеть существенные отличия цен, и зачастую препараты с наибольшей стоимостью существуют в условиях минимальной конкуренции», — рассказал замглавы ФАС России.

Подводя итоги сессии, Виктор Дмитриев отметил, что вопросы ценообразования чувствительны, и решать их надо совместно. Безусловно, крайне важен баланс интересов бизнеса, государства и пациентов. Важно использовать международный опыт, но необходимо учитывать и российские особенности: экономическую ситуацию, задачи по реализации Стратегии «ФАРМА-2020», механизмы покрытия.

Пресс-служба АРФП

gmpnews