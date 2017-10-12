«Сервье» модернизирует логистические мощности в России

Компания «Сервье» официально открыла в России новую логистическую платформу. Она начала свою работу на базе группы компаний «Сантэнс Сервис». Это позволит фармацевтическому производителю обеспечить новый уровень качества поставок лекарственных препаратов клиентам и дистрибьюторам, расширить их географию и повысить оперативность. Кроме того, «Сервье», отмечающая в 2017 году в России двойной юбилей: 25-летие деятельности и 10-летие российского предприятия, – объявила о смене названия российского завода «СЕРДИКС», расположенного в Новой Москве, на «СЕРВЬЕ РУС».

Развитие и расширение логистических мощностей в России компанией «Сервье» осуществляется с целью более эффективного управления возрастающим товарооборотом и обеспечения своевременности поставок лекарственных препаратов. Поэтому еще в мае 2017 года компания подписала долгосрочное соглашение с одним из ведущих российских фармацевтических операторов – группой компаний «Сантэнс Сервис», имеющей необходимые компетенции и работающей в строгом соответствии с международными стандартами надлежащей дистрибьюторской практики (GDP).

Выступая активным участником государственных программ в области развития российской фармацевтической промышленности, в том числе стратегии «Фарма-2020», «Сервье» реализует комплексный подход, направленный на дальнейшую модернизацию производственных мощностей и развитие экспортно ориентированного производства. В рамках альянса с «Сантэнс Сервис» в июле 2017 года компания уже успешно осуществила первые поставки лекарственных средств для лечения сердечно-сосудистой недостаточности, произведенных в России, с новой платформы в Республику Казахстан. Партнерство с «Сантэнс Сервис» позволит компании обеспечить высокий уровень сервиса своим клиентам, прозрачность процессов, оптимизацию доставки во все регионы и обеспечение качества препаратов на всем пути следования от производителя до конечного потребителя.

Учитывая приверженность компании во всех аспектах своей деятельности заботе о пациентах, реализацию целостного и системного подхода в части производства и продвижения продукции, а также стремление быть представленной как в России, так и в странах Евразийского региона под единым сильным брендом, руководство «Сервье» приняло решение о переименовании принадлежащего ей фармацевтического завода «СЕРДИКС», расположенного в Новой Москве, на «СЕРВЬЕ РУС».

«Объединение под общим брендом принадлежащих группе «Сервье» компаний, модернизация существующей системы логистики и выбор надежного стратегического партнера – один из ключевых проектов компании, который открывает новые горизонты для дальнейшего развития бизнеса не только в России, но и в странах ЕАЭС с последующим выходом в страны Европейского союза. Уверен, это очень важный и очень своевременный шаг на пути повышения доступности качественных инновационных методов лечения для граждан наших стран», – отметил Жером Гаве, Управляющий директор компании «Сервье» по России и странам ЕАЭС.

«Сервье» работает в России уже 25 лет, являясь одной из ведущих фармацевтических компаний. В 1999 году в Москве был открыт Центр научных исследований и разработок компании. В 2007 году на территории Новой Москвы был запущен высокотехнологичный производственный комплекс полного цикла, работающий в полном соответствии с требованиями международного стандарта надлежащей производственной практики (GMP) и выпускающий широкий спектр современных оригинальных лекарственные препаратов для российских граждан. В 2012 году были осуществлены первые экспортные поставки лекарственных препаратов, произведенных в России, в страны СНГ.

gmpnews