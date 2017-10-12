ФОРТ и Правительство Рязанской области провели акцию по вакцинации от гриппа

10 октября 2017 г. на территории научно-производственного комплекса «ФОРТ» в третий раз состоялась ежегодная акция «Под защитой ФОРТ», посвящённая профилактике инфекционных заболеваний. В рамках мероприятия прошла презентация завода и вакцинация всех желающих вакциной «Ультрикс», произведенной на научно-производственном комплексе «ФОРТ».

ООО «ФОРТ» является производителем вакцин «Ультрикс» и «Совигрипп» по полному циклу в соответствии со стандартом GMP. Завод принимает активное участие в реализации программы иммунопрофилактики гриппа в эпидемический сезон 2017-2018 гг., являясь одним из ключевых поставщиков вакцины для профилактики гриппа в рамках Национального календаря профилактических прививок (НКПП).

«При поддержке Правительства Рязанской области ООО «ФОРТ» удалось создать крупнейший научно-производственный комплекс, который полностью соответствует целям и задачам государственной программы Российской Федерации «Развитие фармацевтической и медицинской промышленности» и может полностью обеспечивать население страны качественными препаратами», – подчеркнул заместитель Председателя Правительства Рязанской области Олег Булеков.

По данным санитарной службы, ежегодно в России гриппом и ОРВИ болеют до 30 млн человек. Согласно сведениям Роспотребнадзора, своевременная вакцинация против гриппа существенно уменьшает риск осложнений: число госпитализаций из-за пневмонии снижается на 40% (у пожилых людей старше 65 лет – до 85%), частота среднего отита – на 36-69%, частота обострений хронического бронхита – на 20%, частота обострений бронхиальной астмы – на 60-70%.

Вакцинация – единственный метод, который позволяет предупредить распространение наиболее опасных инфекционных заболеваний. За последние 10 лет, благодаря работе Минздрава России по НКПП, удалось достичь позитивных результатов – заболеваемость сезонным гриппом снизилась в 10 раз, острым гепатитом в 6 раз, корью в 5 раз. В 2015 году по сравнению с 2014 годом отмечено снижение заболеваемости краснухой в 2,5 раза, эпидемическим паротитом на 27,8%.

«Компания сочетает глубокие экспертные знания, ресурсы, опыт с уникальными собственными технологиями для создания эффективных препаратов, для реализации новых возможностей в профилактике и лечения заболеваний, направленных на здоровье граждан. «ФОРТ» имеет возможность на самом современном уровне осуществлять рациональное импортозамещение для решения важнейших задач страны. Сейчас наша главная задача — своевременное выполнение программы по обеспечению детского населения России высококачественной вакциной для профилактики гриппа», — отметил директор производственного комплекса ООО «ФОРТ» Павел Вандышев.

В мероприятии, цель которого подчеркнуть необходимость и значимость обеспечения мер защиты от инфекционных заболеваний, приняли участие заместитель Председателя Правительства Рязанской области Олег Булеков, первый заместитель министра здравоохранения Рязанской области Владимир Грачев, заместитель руководителя управления Роспотребнадзора по Рязанской области Паненкова Елена, представители высших учебных заведений Рязанской области, а также партнеры компании.

Компания «ФОРТ» создана в 2006 году. В 2010 году проект компании по импортозамещению в области создания российских лекарственных препаратов последнего поколения получил поддержку государства. В 2014 году в Рязанской области начал работу новый биотехнологический производственный комплекс по производству инновационных препаратов полного цикла в соответствии с международными стандартами GMP. Крупнейшим акционером компании является «Нацимбио», в мае 2017 года было объявлено о продаже доли фармацевтическому холдингу Marathon Pharma.

Вакцина последнего поколения против гриппа «Ультрикс» является единственной российской вакциной, полностью соответствующей рекомендациям ВОЗ. В клинических исследованиях вакцины «Ультрикс» принимало участие 10 тысяч добровольцев. Препарат показал высокую эффективность и иммуногенность и с 2015 года был включен в Национальный календарь профилактических прививок.

gmpnews