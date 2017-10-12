Зарубежные страны проявляют интерес к созданию местных производств российских ЛП

Об этом рассказал глава Минпромторга Денис Мантуров в интервью НТВ.

«Мы дешевле, а по некоторым категориям существенно дешевле, чем западные производители. Надо сказать, что они заинтересованы в создании производств на их территории. Мы ведем многоформатную работу в этой части: это Япония, Китай, Индонезия, страны Ближнего Востока, Латинской Америки, а также начинаем работать с Европой. Вопрос всегда упирается в цену и эффективность лекарства», — сказал Д.Мантуров.

Мантуров отметил, что поставляемые за рубеж и продающиеся на внутреннем рынке лекарства российских фармкомпаний не отличаются по качеству.

«Они абсолютно ничем не отличаются», — сказал Мантуров.

ИСТОЧНИК:RNS

gmpnews